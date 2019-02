Salvini con berritta, "che spettacolo"

(ANSA) - ALGHERO, 19 FEB - "Che spettacolo!". Matteo Salvini entusiasta per la berritta sarda ricevuta in dono, e subito indossata, da una artigiana. Il copricapo confezionato in stoffa di orbace o semplice panno di colore nero, parte integrante dell'abito tradizionale maschile tipico della Sardegna, è stato regalato al leader della Lega all'ingresso della caserma dei vigili del fuoco di Alghero, che poi ha visitato.