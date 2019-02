Diciotti: Rixi, è un voto sul governo

(ANSA) - GENOVA , 17 FEB - "E' abbastanza chiaro che il voto su Salvini è un voto sul governo. D'altra parte anche dentro il Movimento mi sembra ci siano quelli più filogovernativi e quelli meno. È giusto anche capire il mondo dei 5 Stelle che cosa ne pensa". Lo ha detto il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi (Lega) a margine di un evento in Regione a Genova. "Questa consultazione per noi non avrà conseguenze, per gli altri non lo so. Noi non obblighiamo nessuno a far nulla, stiamo lì e prendiamo atto delle scelte", ha aggiunto. "Ognuno vota secondo coscienza, spero che tutti una coscienza ce l'abbiano. Ognuno sceglierà quello che ritiene più giusto".