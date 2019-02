Diciotti: Cav, M5S hanno paura

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - "La mia idea è molto semplice: in Italia c'è separazione dei poteri. Non possiamo far decidere gli atti dei politici dai magistrati. Voteremo no. Invece i grillini si sono affidati alla loro piattaforma. Ma chi voterà non avrà letto alcuna carta. Affidare una scelta a Rousseau è una presa in giro per tutti gi italiani". Lo ha detto il Presidente Silvio Berlusconi, a "Domenica Live" su Canale 5, parlando del voto su Diciotti. "Ora si sono presi paura e minacciano crisi: è una presa in giro da personaggi non adeguati al governo".