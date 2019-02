Berlusconi, più lavoro e meno vincoli

(ANSA) - CAGLIARI, 16 FEB - "Ci presentiamo uniti con un candidato scelto per governare bene la Sardegna nei prossimi cinque anni". Così Berlusconi a Cagliari per un tour elettorale a sostegno del candidato alla presidenza della Regione, il senatore e leader del Partito Sardo d'Azione Christian Solinas.

Il cavaliere sta incontrando le forze datoriali al T-Hotel, dove è stato raggiunto proprio dal senatore sardista. "Io conosco molto bene tutti i problemi della Sardegna - ha sottolineato il presidente di Forza Italia - conosco tutti i deficit a livello di infrastrutture". "Anche con le nostre precedenti Giunte ho affrontato il problema della possibilità per i sardi e per i loro prodotti di spostarsi a costi non proibitivi dall'Isola al continente e viceversa - ha aggiunto - in Sardegna dobbiamo prevedere una fiscalità di vantaggio che attiri qui nuovi investimenti e che premi anche le aziende che già sono nell'Isola che vogliono investire di più".