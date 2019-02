Berlusconi, governo a rischio

(ANSA) - CAGLIARI, 16 FEB - "Ho già detto che questo governo sarebbe caduto sui fatti, l'Autonomia è uno di quei provvedimenti che potrà costituire un fatto su cui è pensabile e possibile che questo governo cada, io me lo auguro di cuore".

Così Silvio Berlusconi a Cagliari per un tour elettorale a sostegno del candidato del centrodestra per le regionali del 24 febbraio, Christian Solinas. E in vista del voto di lunedì sul caso Diciotti, Berlusconi incalza il leader della Lega: "Begli alleati si è trovato Salvini, si rifletta su questo...".