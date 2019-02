Fico, scusato solo per "arrivederci"

(ANSA) - NAPOLI, 15 FEB - Il presidente della Camera Roberto Fico torna sulla bagarre di ieri in Parlamento con una precisazione: "Oggi i giornali riportano le mie scuse e magari non viene compreso bene fino in fondo. Il mio scusarmi è solo riferito a quel micro secondo in cui ho detto arrivederci perché c'erano deputati sotto il banco con le mani alzate che scendevano e che ho salutato. Per me quel saluto è sbagliato perché poteva sembrare un po' di ingaggiare una discussione.

Detto questo, per tutto il resto, anche nella gestione con il deputato D'Ambrosio, e rispetto alla questione sollevata da Fiano sul regolamento, per me è andata in modo perfetto, non c'è alcun tipo di problema rispetto alla gestione e a quello che ho detto in aula. Lo rifarei". "Tutto ciò che poi avviene in aula - ha proseguito Fico - verrà esaminato, ho dato ieri l'istruttoria ai questori e ho scritto una lettera perché devono elaborare tutto ciò che è successo all'interno dell'aula e ci saranno i relativi provvedimenti".