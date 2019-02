E. Letta scherza su libro di Renzi

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Il vero titolo del libro di Renzi? #Nonhoimparato....ops! #sischerza". Così su Twitter l'ex premier Pd Enrico Letta, che ha di recente pubblicato un libro dal titolo 'Ho imparato'. Ieri Renzi - presentando il suo libro 'Un'altra strada' - ha risposto polemicamente a Letta, che lo ha indicato nel suo volume come una sorta di 'precursore' dei populisti attualmente al governo, assieme a Silvio Berlusconi. "Sotto il Governo Letta l'unica legge di rilievo approvata é stata quella sull'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti... - ha detto il senatore Renzi -. Non mi sento minimamente responsabile dell'arrivo del populismo, senza il cambio in corsa del 2014 (a Palazzo Chigi) il populismo sarebbe arrivato già allora".