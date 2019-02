Diciotti: Nugnes, dico no a voto online

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "Non credo che sia questa una delle cose da chiedere al Paese con una consultazione online, perché è una questione complessa. Non può essere un risposta di pancia".

Così la senatrice del M5S Paola Nugnes boccia l'idea di interpellare gli attivisti del Movimento online per decidere se votare l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Diciotti, sul quale la Giunta per le immunità del Senato voterà il 19 febbraio.