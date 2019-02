Craig Newmark dona 250mila dollari al Festival di Giornalismo di Perugia

Craig Newmark, fondatore di craigslist e della Craig Newmark Philanthropies, ha donato 250mila dollari al Festival Internazionale del Giornalismo.

Si tratta della sua prima donazione fuori dal territorio Usa.

''Siamo felici di ricevere questa donazione e ringraziamo Craig a nome dell'intera comunità del festival: speaker, volontari, pubblico e staff. La generosità di Craig - commenta il festival - aiuterà il festival a proiettarsi sempre più a livello internazionale e a confermarsi come uno dei media events a cui non si può mancare''.



Il Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia è il più grande evento annuale in Europa dedicato ai media. Gli appuntamenti sono a ingresso libero e aperti a tutti, senza necessità di registrarsi. Il festival è gratuito anche per chi non riesce a essere a Perugia. Tutte le sessioni sono trasmesse in diretta streaming e sono disponibili on-demand sulle nostre piattaforme.



"Un giornalismo degno di fiducia è il sistema immunitario di una democrazia, ecco perché noi, come società, dobbiamo partecipare al dibattito globale per assicurarci che il giornalismo continui a essere forte, indipendente e credibile," ha dichiarato Craig Newmark. "In un periodo storico che si caratterizza per la scarsa fiducia nell'informazione, il Festival Internazionale del Giornalismo offre a tutti i cittadini una discussione pubblica vitale sul ruolo dei media nella società democratica e su come conquistare e mantenere la fiducia dei cittadini".

Craig Newmark ha partecipato come speaker nelle precedenti edizioni del 2017 e 2018 e tornerà come speaker anche quest'anno.

Il fondatore di craigslist sostiene diverse media organisations tra cui: Columbia Journalism School, Craig Newmark Graduate School of Journalism at the City University of New York, Data & Society Research Institute,The Markup, Poynter Institute for Media Studies e ProPublica.