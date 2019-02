Papa: saluta giornalisti di Askanews, in 'momento difficoltà'

Il Papa al termine dell'udienza generale nell'Aula Paolo VI ha salutato in particolare "il gruppo dei giornalisti di Askanews che attraversano un momento di difficoltà".

"So - ha detto - che state attraversando un momento difficile. Prego per voi, vi accompagno in questo momento: lottate, lottate, lottate per conservare il vostro lavoro". Il Papa ha benedetto i giornalisti cassaintegrati dell'agenzia che oggi hanno partecipato all'udienza: "Preghiamo San Giuseppe lavoratore, vi aiuti in questo momento".