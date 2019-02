Il Papa vede vertici Open Arms, colloquio sul tema dei migranti

Il direttore ad interim della Sala Stampa della Santa Sede, Alessandro Gisotti, informa che papa Francesco ha incontrato ieri sera in Vaticano, in forma privata, la sindaca di Madrid, Manuela Carmena, e la sindaca di Barcellona, Ada Colau, con il fondatore di Open Arms, Oscar Camps. "Durante il cordiale colloquio si è parlato in particolare del tema dell'accoglienza dei migranti", riferisce Gisotti.

"Ogni giorno dovete fare i conti, da un lato, con la sovrabbondanza delle leggi, che può causare una sovrapposizione o un conflitto tra leggi diverse, antiche e recenti, nazionali e sovranazionali; e, dall'altro, con vuoti legislativi in alcune importanti questioni, tra le quali quelle relative all'inizio e alla fine della vita, al diritto familiare e alla complessa realtà degli immigrati". Lo ha detto papa Francesco ricevendo in udienza l'Associazione Nazionale Magistrati in occasione dei 110 anni dalla fondazione.

"Sono consapevole delle mille difficoltà che incontrate nel vostro quotidiano servizio, ostacolato nella sua efficacia dalla carenza di risorse per il mantenimento delle strutture e per l'assunzione del personale, e dalla crescente complessità delle situazioni giuridiche", ha detto papa Francesco. "Senza giustizia - ha sottolineato - tutta la vita sociale rimane inceppata, come una porta che non può più aprirsi, o finisce per stridere e cigolare, in un movimento farraginoso".