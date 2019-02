Sgombero Torino, 2 anarchici su tetto

(ANSA) - TORINO, 8 FEB - Tre anarchici sono ancora sul tetto dell'Asilo di via Alessandria, l'edificio torinese sgomberato ieri dalla polizia dopo 24 anni di occupazione. Due manifestanti sono invece scesi e tra loro c'è Lorenzo Salvato, 30 anni, uno dei sei destinatari delle misure cautelari in carcere disposte dal gip di Torino, su richiesta del Gruppo Antiterrorismo della Procura del capoluogo piemontese. Le accuse, al termine delle indagini della Questura, sono associazione sovversiva, istigazione a delinquere e detenzione, fabbricazione e porto, in luogo pubblico, di ordigni esplosivi.

Ai sei arrestati sono contestati, a vario titolo, 21 azioni di sabotaggio contro aziende e fornitori dei centri di espulsione, nell'ambito della campagna annunciata a fine 2015 'I cieli bruciano'. L'obiettivo del gruppo, secondo gli inquirenti, era sovvertire le politiche del governo sulla questione migranti, anche sostenendo rivolte al Cpr. Il centro sociale sgomberato era la base logistica e operativa della cellula anarchica sovversiva.