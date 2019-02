Venezuela: Guaidò chiede vedere Di Maio

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - Juan Guaidò ha chiesto formalmente un incontro al vicepremier Luigi Di Maio, a quanto si apprende da fonti del governo italiano. In una lettera al vicepremier M5S, il leader eletto presidente ad interim dal parlamento del Venezuela chiede la "disponibilità ad un incontro a Roma nel più breve tempo possibile con la nostra delegazione, finalizzato ad uno scambio di opinioni sulla decisiva transizione che sta vivendo il Venezuela". "Vorremmo poterle rappresentare la necessità che in Venezuela si possa giungere in tempi rapidi e grazie al sostegno della comunità internazionale, a libere elezioni democratiche", si legge nella lettera di Guaidò a Di Maio.