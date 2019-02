Di Maio: 'Tagli di 2 milioni a parlamentari vanno a Protezione Civile- DIRETTA

"Oggi manteniamo un'altra promessa con gli italiani. Se lo diciamo lo facciamo è lo slogan della nostra campagna. Oggi tagliamo 2 milioni di euro in pochi mesi a tutti i parlamentari del M5S e li mettiamo in dotazione alla Protezione Civile. Le Regioni coinvolte sono Liguria, Friuli Venezia Giulia e Sicilia". Lo annuncia in conferenza stampa alla Camera il vicepremier e leader del M5S Luigi Di Maio. "Occorre restituire un po' di fiducia tra cittadini e istituzioni", spiega.

Attraverso le restituzione "abbiamo voluto fare del bene" al Paese, "attraverso atti concreti", afferma il capogruppo M5S alla Camera Francesco D'Uva presentando il Restitution Day del Movimento con il capogruppo al Senato Stefano Patuanelli e il capo politico Luigi Di Maio. "Vogliamo essere da esempio ai cittadini, rinunciando ai propri privilegi, agli sprechi della politica: non si possono chiedere sacrifici ai cittadini stando su poltrone dorate", sottolinea Patuanelli.