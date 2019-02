Bassetti incontra congregazioni

(ANSA) - PERUGIA, 6 FEB - "Nell'esprimere la mia gioia e la mia gratitudine al Signore nel ritrovarci insieme, voi che rappresentate la vita consacrata nella nostra comunità diocesana, vado subito a quello che mi colpisce di più come quando incontro i sacerdoti, la vocazione, la chiamata": il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, ha dato così il benvenuto, nella sala San Francesco dell'Arcivescovado, a 40 religiosi e religiose in rappresentanza di 50 congregazioni, istituti ed ordini presenti nell'Archidiocesi in occasione dell'annuale Giornata mondiale della vita consacrata.

"La nostra è la chiamata ad essere per il Signore - ha detto ancora il cardinale Bassetti - e poi a vivere in maniera diretta, intensa la realtà della Chiesa, che è il corpo mistico di Cristo, e servire tutta l'umanità, perché, come dice la Lumen Gentium, il fine della Chiesa è la salvezza, la comunione e l'unità di tutto il genere umano".