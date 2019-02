Verdelli al posto di Calabresi a Repubblica

Carlo Verdelli prende il posto di Mario Calabresi alla guida di La Repubblica. "Dopo tre anni finisce la mia direzione di Repubblica. Lo hanno deciso gli editori. Ho l'orgoglio di lasciare un giornale che ha ritrovato un'identità e ha un'idea chiara del mondo. I lettori lo hanno capito, la discesa delle copie si è dimezzata: era al 14 ora è sotto il 7".

Lo scrive l'ex direttore di Repubblica Mario Calabresi su Twitter. "Grazie a chi ci ha sostenuto nella battaglia per una stampa libera e non ipnotizzata dalla propaganda dei nuovi potenti", aggiunge. "Abbiamo innovato tanto sulla carta e sul digitale e i conti sono in ordine - sottolinea ancora Calabresi -. Grazie a tutti i colleghi a cui auguro di non perdere mai passione e curiosità".