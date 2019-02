Sardegna sospende aumento ecotassa 2019

(ANSA) - CAGLIARI, 5 FEB - L'ecotassa, già bloccata nel triennio precedente, non sarà aumentata nemmeno nel 2019.

Sospendendo il tributo speciale per lo smaltimento dei rifiuti in discarica, la Giunta Pigliaru accoglie dunque le richieste dell'Anci Sardegna. Cioè, evitare una crescita della pressione fiscale sulle amministrazioni che hanno già predisposto o approvato i bilanci di previsione e i relativi piani tariffari per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Insomma, nessuna attuazione al piano della Regione che, al fine di premiare i Comuni più virtuosi e meglio indirizzare il sistema verso una gestione sostenibile, aveva rimodulato gli importi in recepimento della legge sulla green economy per i rifiuti urbani e i rifiuti derivanti dal loro trattamento smaltiti in Sardegna.