Papa:Venezuela? Richiesta entrambe parti

(ANSA) - AEREO PAPALE, 5 FEB - Papa Francesco non ha "ancora letto" la lettera inviatagli da Nicolas Maduro: "vedremo cosa si può fare", risponde ai giornalisti sul volo di ritorno da Abu Dhabi, Ma premette che "una mediazione" della Santa Sede, che è solo "l'ultimo stadio delle cose che si possono fare, ce ne sono anche altre prima", potrà esserci "soltanto se ambedue le parti la chiedono. Questa è la condizione necessaria". Il Papa ha commentato che "è come quando la gente va dal parroco per problemi tra marito e moglie: occorre la volontà di entrambi".

"Sempre ambedue le parti, questo è il segreto - ha ribadito -: la riflessione prima di chiedere un facilitatore è sempre che lo vogliano ambedue le parti". Sulle reazione avute negli emirati al suo appello per la pacificazione in Yemen il Papa ha risposto: "Ho trovato buona volontà di avviare processi di pace, col comune denominatore delle varie situazioni belliche".