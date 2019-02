Migranti:Molteni,attenti rotta balcanica

(ANSA) - TRIESTE, 5 FEB - "Manteniamo alta l'attenzione" sull'immigrazione "perché abbiamo azzerato gli ingressi dalla rotta del Mediterraneo centrale e teniamo monitorata e attenzionata, come abbiamo fatto dal primo di giugno, da quando ci siamo insediati al Ministero, la rotta balcanica, con uomini e mezzi che vengono messi a disposizione del territorio per controllare confini e frontiere". Lo ha assicurato il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni, parlando di immigrazione a margine del giuramento di 291 frequentatori del 202/mo corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, oggi a Trieste.

"L'abbiamo detto, lo stiamo facendo e continueremo a farlo con grande attenzione - ha aggiunto - perché in Italia si entra regolarmente, con il permesso di soggiorno, rispettando le regole che ogni Paese democratico si deve dare sul fronte dell'immigrazione".