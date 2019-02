Calenda, basta con beghe del Pd

(ANSA) - ROMA, 5 FEB - Continua il dibattito sul manifesto 'Siamo europei' di Carlo Calenda. Dopo la freddezza dei big del Pd dei giorni scorsi, stamattina l'ex ministro scrive su Twitter che per quanto lo riguarda, non ha "più intenzione di perdere tempo con le beghe del Pd" e che il suo manifesto "vuole parlare all'Italia, dell'Italia e dell'Europa". "Ci faranno sapere cosa intendono fare dopo il congresso. Avanti", aggiunge Calenda.

Tende la mano subito Maurizio Martina, candidato alle primarie: "Per quanto mi riguarda - risponde su Twitter - il Pd DEVE concorrere al progetto Siamo europei. Senza esitazioni.

Abbiamo questo compito ora e negarsi sarebbe da irresponsabili.

Un motivo in più per sostenere alle primarie del 3 marzo la nostra mozione".