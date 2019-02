Venezuela: Mattarella, no a incertezze

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - "Non ci può essere incertezza né esitazione nella scelta tra la volontà popolare e la richiesta di autentica democrazia da un lato e dall'altro la violenza della forza". Lo afferma Sergio Mattarella durante l'inaugurazione di un Centro Astalli per i rifugiati chiedendo senso di responsabilità e chiarezza in Italia per il Venezuela su una linea condivisa con gli alleati e i partner europei.