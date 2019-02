Venezuela: Di Battista, serve neutralità

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - "Ci vuole coraggio a mantenere una posizione neutrale in questo momento, lo so. L'Italia non è abituata a farlo. Ci siamo sempre accodati in modo vile agli "esportatori di democrazia". Lo scrive in un post su facebook Alessandro Di Battista intervenendo sulla questione venezuelana.

"L'Europa dovrebbe smetterla una volta per tutte di obbedire agli ordini statunitensi. Il mondo va avanti. Suggerisco coraggio e lungimiranza e soprattutto una difesa sostanziale dell'art.11 della Costituzione", sottolinea.