Reddito: Di Battista, M5S mai mollato

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - "Complimenti, a chi 6 anni fa, per primo in Italia, ha lanciato questa proposta. A chi ha combattuto, a chi, con la voce e con la forza da comico l'ha diffusa, a chi ha inventato la marcia sul reddito e ora sarà felice da lassù, a chi ha combattuto per farla conoscere, a chi ci ha creato ostacoli costringendoci a tirare fuori più forza, a chi ci ha chiesto le coperture, a chi ci ha richiesto le coperture, a chi ci ha ri-richiesto le coperture, agli attivisti che al freddo, al caldo, sotto la pioggia o sotto il sole hanno spiegato questa proposta a centinaia di migliaia di italiani....

e complimenti a te Luigi che non hai mai mollato. Oggi l'Italia ha un diritto in più!". Lo afferma Alessandro Di Battista.