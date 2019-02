Nasce il Foglio innovazione per non avere paura del futuro

"Basta aver paura del futuro". A partire dal 5 febbraio, e ogni primo martedì del mese, c'è una novità in edicola allegata con il Foglio: il Foglio innovazione, un mensile per non avere paura del futuro. Il Foglio parlerà della grande rivoluzione tecnologica in corso con uno sguardo non pessimista ma ottimista per dare ai lettori strumenti utili per comprendere cosa succede nel mondo dell'innovazione. Gli algoritmi non vanno temuti, ma governati.

Le eccellenze, piccole e grandi, vanno promosse. Il Foglio Innovazione sarà una guida ottimista per il futuro, se si vuole sapere meglio degli altri quali saranno i prossimi trend, le startup da tenere d'occhio, le innovazioni più rilevanti - e soprattutto le persone: farà conoscere ai lettori gli imprenditori più promettenti di ogni campo dell'industria, quelli non famosi ma che lo diventeranno. Come sarà il Foglio Innovazione? Su tutti i numeri ci sarà una copertina monografica dedicata a un tema di respiro ampio, che sarà una bussola per capire dove sta andando il mondo dell'innovazione. Ci sarà una pagina dedicata a un ritratto, che sia di un imprenditore o di un'azienda, e non saranno sempre i soliti. Sarà presente una pagina di recensioni fuori dal comune: i prodotti saranno provati direttamente dalle firme del Foglio, che daranno opinioni meno tecniche e più pragmatiche. E poi un'ampia sezione di segnalazioni, che non si limiterà ai libri.

Ogni mese saranno segnalati eventi, mostre, documentari, cose che escono su Netflix, video su YouTube. Alcune pagine saranno dedicate al reportage - perché sì, si può fare reportage sull'innovazione - e alle storie tech che arrivano dal mondo. I professionisti del pessimismo vogliono trasformare il futuro in un incubo. Il Foglio invece vuole ricordare che il progresso e l'innovazione non sono il simbolo della paura: sono il simbolo delle opportunità.