Appendino, fornito precisazioni a pm

(ANSA) - TORINO, 4 FEB - E' stato secretato il verbale dell'interrogatorio di Chiara Appendino nell'ambito dell'inchiesta sul suo ex portavoce. A renderlo noto è la stessa prima cittadina. "Ho chiesto di essere sentita il prima possibile - afferma la prima cittadina in una nota diffusa prima di lasciare il Palagiustizia - e ho fornito le informazioni e le precisazioni rispetto alle domande che mi sono state poste. Ho massima fiducia nel lavoro della magistratura. Il verbale è stato secretato e, quindi, non posso riferire nel merito".

"Continuo a fare il mio lavoro con serenità", aggiunge poi Appendino parlando con i giornalisti all'uscita degli uffici della procura. "Era mio dovere essere qui oggi, per spiegare dal mio punto di vista quello che è accaduto - sottolinea - Mi sono presentata al primo momento utile, sono tranquilla e ho piena fiducia nella magistratura".