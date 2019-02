'Mattarella proteggimi', online t-shirt presidenziali

A ruba vanno soprattutto le magliette e gli adesivi': alcuni con la scritta Mattarella fatta con gli stessi caratteri della band dei Metallica, altri con l'immagine del capo dello Stato con il saio da francescano e l'appello 'Proteggimi'. Richiestissima anche la tshirt con il dettaglio della Creazione di Adamo di Michelangelo, ma in questo caso una delle mani che si sfiorano è nera ed è in mare. Sono alcuni dei gagdet ispirati al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in vendita on line per raccogliere soldi per Seawatch. Dall'inizio dell'anno, sono stati venduti 340 pezzi e raccolti 2400 euro ma il Quirinale non c'entra.