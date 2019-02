Pd: Zingaretti, Martina e Giachetti ufficialmente candidati alle primarie

Sono Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti i tre candidati che parteciperanno alle primarie del Pd il 3 marzo. Lo ha annunciato Gianni Dal Moro, presidente della Commissione Congresso del Pd alla Convenzione nazionale del partito in corso a Roma. Dal Moro ha inoltre riferito l'esito delle votazioni degli iscritti nei circoli: Zingaretti è il candidato più votato con 88.918 voti, pari al 47,38%. Martina ha ricevuto 67.749 voti pari al 36,10% dei voti, Giachetti 20.887 voti pari all'11,13% degli iscritti. Alla Convenzione che si sta svolgendo all'hotel Ergife, Martina e Matteo Richetti, che corrono in tandem, si sono presentati con una maglietta con la scritta "Siamo somma, non divisione".

Con l'inno europeo e l'inno di Mameli si è aperta a Roma la Convenzione nazionale del Pd, che da il via alla fase del congresso che porta alle primarie del 3 marzo.

"Siamo somma, non divisione": è la scritta sulle magliette che indossano Maurizio Martina, Matteo Richetti e i sostenitori della loro mozione, alla Convenzione nazionale del Pd che si è aperta all'hotel Ergife di Roma. "Siamo la mozione dell'unità", ha commentato Martina entrando in sala

Dopo gli interventi dei capigruppo Dem alla Camera, al Senato e al Parlamento europeo, l'Assemblea proseguirà con un talk tra Frans Timmermans, candidato dei Socialisti europei alla presidenza della Commissione europea e Enrico Giovannini, fondatore e portavoce ASviS, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile.

Poi la parola passerà ai tre candidati alle primarie: Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti. Seguirà il dibattito e potrebbero intervenire gli altri candidati che non accedono alle primarie ossia Francesco Boccia, Maria Saladino e Dario Corallo. Potrebbero annunciare se appoggiano uno dei tre Dem in corsa. La Convenzione si chiuderà entro le 16.