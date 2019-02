Tav:Salvini a Chiomonte,Borne in Francia

(ANSA) - TORINO, 1 FEB - Il vicepremier Matteo Salvini è atteso a Chiomonte, in Valle di Susa, primo esponente del governo giallo-verde a visitare il cantiere della Torino-Lione.

Lo scopo dichiarato nei giorni scorsi è quello di portare la sua solidarietà alle forze dell'ordine, ma nel dibattito sulla infrastruttura è grande il significato politico del sopralluogo del leader della Lega.

"Ci sono spese che possono essere eccessive, come la mega stazione di Susa, ma l'Italia non può essere isolata", ha detto ieri sera a Porta a Porta Salvini, esprimendo "rispetto per il lavoro del ministro Toninelli" ma anche la necessità di portare avanti l'infrastruttura, osteggiata invece dal Movimento 5 Stelle.

Nelle stesse ore della visita di Salvini, a Chiomonte dopo l'invito di Mino Giachino, promotore della petizione online e delle manifestazioni sì Tav, il ministro francese dei Trasporti Elisabeth Borne visita il cantiere Tav di Saint-Martin-La-Porte.