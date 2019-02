Salvini, sì revisione Tav, 1mld risparmi

(ANSA) - CHIOMONTE (TORINO), 1 FEB - "I 5 stelle hanno ragione, il progetto è partito probabilmente sovrastimato, ma ci sono 25 chilometri già scavati nella montagna: ritengo più utile completarli anziché riempire i buchi". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in occasione della visita al cantiere della Tav di Chiomonte. "L'opera si può ridimensionare - aggiunge -: a occhio si può risparmiare almeno un miliardo di euro, da reinvestire sulla metro di Torino o per il sostegno ai comuni interessati dall'opera".

"E' un governo che fa squadra, io sono qua non in polemica con nessuno ma per costruire", aggiunge Salvini a proposito delle posizioni contrarie all'opera del Movimento 5 Stelle. "Si stanno facendo tanti tunnel nelle Alpi - aggiunge - Tutti stanno andando avanti, noi saremmo gli unici che si fermano. Se qualcuno vuole discutere di come ridimensionare e rivedere l'opera, è il benvenuto - conclude -. Se qualcuno va in giro a volto coperto e con bastoni in mano, è un cretino non un No Tav".