Rai: rinviata opzione contratto Vespa, Verso riduzione costi per Fabio Fazio

Razionalizzazione e contenimento dei cachet per conduttori e talent: è la linea del nuovo ad Rai Fabrizio Salini nel quadro del rinnovamento della tv pubblica previsto nel nuovo piano industriale. In quest'ottica - come anticipa il sito Dagospia - è stata rinviata a marzo l'opzione per il rinnovo del contratto di Bruno Vespa, per discutere al meglio i dettagli dell'accordo e ridefinire impegni e risorse, nell'ambito di una discussione costruttiva. Nell'ultimo rinnovo, annunciato in cda a settembre 2017 dall'allora direttore generale Mario Orfeo, il contratto di Vespa era già stato sforbiciato di oltre il 30%, arrivando a 1 milione 200 mila per 120 serate, con una durata non più triennale ma biennale (con opzione per il terzo anno).

"Abbiamo concordato con l'azienda - spiega Bruno Vespa - di rinviare a metà marzo l'opzione per il rinnovo del contratto dopo l'approvazione del piano industriale".

Sarebbe in corso anche una trattativa con Fabio Fazio per arrivare a una ridefinizione dell'accordo che punti a una riduzione dei costi. L'attuale compenso del conduttore di Che tempo che fa è di circa 2,8 milioni l'anno.