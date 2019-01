Pil: Borghi (Lega), guardiamo a 2019

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "I dati che stanno uscendo adesso si riferiscono al 2018. Sappiamo che la congiuntura internazionale è difficoltosa, però guardiamo al 2019: l'asta Bot è andata benissimo, la fiducia dei consumatori sta crescendo. E sono convinto che sarà un anno molto migliore. La prospettiva è di fare meglio dei nostri concorrenti. Fino ad adesso l'Italia ha sempre fatto peggio di tutti. È il fanalino di coda in Europa non si può cambiare la congiuntura economica internazionale ma si può cercare di fare meglio degli altri. Quello che cercheremo di fare è la semplificazione. Se ne sono già accorti milioni di italiani che stanno aderendo in massa alla semplificazione da partite iva con la flat tax. Quest'anno sarà l'anno della flat tax per tutti che significa: semplificazione, crescita, sviluppo". Così Claudio Borghi, presidente della commissione Bilancio alla Camera.