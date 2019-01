Sea Watch: Governo, accordo formale Ue prima di sblocco

Passi in avanti sulla Sea Watch: il governo italiano - a quanto si apprende - aspetta la formalizzazione dell'accordo con gli altri Paesi Ue e poi la situazione si potrebbe sbloccare. Questa la posizione al termine del vertice notturno tra il premier Conte ed i vice Salvini e Di Maio.

"Malta ci sarà come c'è sempre stata. Per noi la parola solidarietà non è un concetto flessibile che si applica solo quando siamo noi a chiederla. E' una costante". Il premier maltese Joseph Muscat, a Cagliari per un incontro del Distretto aerospaziale sardo, conferma così la disponibilità da parte di alcuni Paesi ad accogliere i migranti della Sea Watch annunciata dal premier Conte al ritorno dal vertice di Nicosia a Cipro con i capi di Stato dei paesi Ue del Mediterraneo.