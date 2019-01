Venezuela: Bernini, ascoltare italiani

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Il governo italiano ha incassato l'elogio dell'ambasciatore venezuelano a Roma per la posizione ambigua, al limite della connivenza, tenuta nei confronti del regime autoritario di Maduro. Non è certo una medaglia da appuntarsi al petto, mentre da parte di tutte le democrazie occidentali crescono le pressioni per una svolta che porti rapidamente a libere elezioni. Invece di subire la linea avventurista della componente grillina, il governo dovrebbe ascoltare gli accorati sos che giungono dalla comunità italiana in Venezuela - che si sente abbandonata al suo destino - e agire di conseguenza". Lo dichiara Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.