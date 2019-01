A Bologna confronto studenti-giornalisti

(ANSA) - BOLOGNA, 29 GEN - Dalle fake news al populismo: sono alcuni degli argomenti scelti dagli studenti delle scuole superiori di Bologna, insieme agli insegnanti del master in Giornalismo dell'Università bolognese, per intervistare alcuni tra i più noti giornalisti italiani. Da sabato, nella Sala dello Stabat Mater della Biblioteca dell'Archiginnasio, prendono il via gli incontri di 'Inedito la scuola interroga la stampa'.

Gli studenti parteciperanno al primo appuntamento sabato con Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano. I moderatori saranno gli studenti del corso di Scienze della comunicazione e del master in Giornalismo. Seguiranno gli incontri con Alessandra Sardoni, giornalista parlamentare di La7 (2 marzo); Giovanni di Mauro, direttore di Internazionale (6 aprile); Luca Bottura di Repubblica (4 maggio); Andrea Cangini, già direttore di Qn (26 ottobre); Luigi Contu, direttore dell'ANSA (23 novembre).