Venezuela: +Europa, Italia non chiara

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "A causa della posizione contraddittoria, ondivaga e connivente con Maduro del governo italiano, l'Unione europea non ha potuto prendere una decisione netta nei confronti della crisi venezuelana e questo mi dispiace molto". Così il neo segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova, ha commentato la posizione del governo italiano nella crisi politica in atto in Venezuela, nel corso della conferenza stampa in cui ha illustrato gli esiti del congresso che si è tenuto a Milano e che si è concluso ieri con la sua elezione.