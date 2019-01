Reddito: Tridico: presto si apprezzerà

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Quando finalmente finirà la polemica sterile contro il Reddito di cittadinanza, quella che tira fuori solo problemi inerenti l'elusione, i furbi, gli scansafatiche, fino ad arrivare al 'divano', e alle 'vacanze' dei poveri, e quando si comincerà a leggere e conoscere nella sua interezza il provvedimento che introduce il Reddito di cittadinanza, come misura di reddito minimo in Italia, di contrasto alla povertà e di riattivazione verso il mercato del lavoro, allora, penso, necessariamente si apprezzerà l'intero provvedimento, la finalità degli obiettivi, i mezzi attraverso i quali agisce e le risorse che mobilita". Lo scrive in un post sul blog delle Stelle il sottosegretario allo Sviluppo economico Pasquale Tridico, esponente M5S considerato l'ideatore del provvedimento, che é docente di politica economica all'Università di Roma Tre.