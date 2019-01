Ragazzo ricoverato per meningite,profilassi a Montecitorio

Un ragazzo ricoverato per meningite a Roma, la mattina del 25 gennaio aveva partecipato al convegno sulla Shoah alla Camera dei deputati. I rischi di contagio per i presenti alla cerimonia sono comunque bassi anche se a scopo cautelativo le autorità sanitarie di Montecitorio suggeriscono ai presenti una profilassi a base di antibiotici. E diramano una lettera a tutti i parlamentari in cui si chiede di contattare gli uffici della Camera qualora collaboratori o altre persone da loro invitati siano stati "presenti" al convegno "trasmettere ed insegnare la shoah è impossibile?", svoltosi lo scorso venerdì presso l'Aula del palazzo dei gruppi parlamentari.