Migranti: Delrio, staffetta su Sea Watch

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - "I deputati del Pd parteciperanno alla staffetta democratica per garantire una costante presenza sulla Seawatch. Saremo a bordo finché ai 47 migranti, a partire dai minorenni, non sarà permesso di sbarcare in Italia. Se il ministro dell'Interno e il presidente del consiglio non sono in grado di fare accordi con gli altri paesi Ue per condividere l' accoglienza ai migranti, si dia mandato alla presidenza del Parlamento europeo o della Camera di trattare con la Commissione europea". Lo scrive il capogruppo Pd Graziano Delrio in una nota.