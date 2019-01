De Falco, deputati non violato legge

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - "Non c'è stata alcuna violazione di legge da parte dei parlamentari e della responsabile di Sea Watch, tant'è che la Guardia costiera non lo ha impedito. Il ministro degli Interni farebbe bene a restare agli Interni". Lo afferma al telefono da Siracusa il senatore e ufficiale Gregorio De Falco, componente della Giunta per le Immunità della Camera. "Salvini non ha competenze in queste materie e farebbe bene ad astenersi dall'intervenire", aggiunge il comandante secondo il quale tanto più in quanto "si tratta di una nave comunitaria, non esiste alcun divieto violato, esiste solo una mancata autorizzazione a sbarcare".