Di Battista e le Iene: 'In ditta di papà un lavoratore in nero'

"Questa mattina mi ha chiamato mio padre e mi ha detto che è stato avvicinato da Le Iene in merito ad una piccola azienda di famiglia. Gli hanno chiesto se c'è un lavoratore in nero e lui ha risposto di si. E' una cosa che mi ha detto mio padre qualche giorno fa. Mi sono incazzato, in primis perché è una cosa profondamente sbagliata. Mi sono arrabbiato a morte, perché non si fa e perché a noi fanno le pulci su tutto. Specialmente ora che sto tornando a dare una mano al M5S, e sto portando avanti certi temi come il "no" alla Tav". Lo afferma, in una diretta fb, Alessandro Di Battista.

"Lui mi ha spiegato che questa persona ogni tanto viene a dare ad una mano, e che la cosa è dovuta ad una fase difficile dell'azienda", racconta Di Battista che sottolinea: "comprendo, ma non lo giustifico". "La prima e l'ultima cosa che voglio fare e dare una mano perché questa persona venga regolarizzata", aggiunge Di Battista.