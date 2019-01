Anno giudiziario Cagliari, pochi giudici

(ANSA) - CAGLIARI, 26 GEN - Le gravi carenze di personale negli uffici e nell'organico delle toghe, l'aumento dei carichi di lavoro, la rivendicazione dell'indipendenza dei magistrati, ma anche la necessità risolvere la vertenza dei giudici onorari e l'allarme sulla crescente criminalità legata ai traffici di droga, anche con collegamenti con le maggiori organizzazioni criminali internazionali. Sono i temi trattati dalla presidente della Corte d'Appello di Cagliari, Gemma Cucca, nella sua relazione sullo stato della giustizia in Sardegna, letta durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario del distretto.

I risultati per l'anno 2018 sono positivi nonostante "le gravi carenze nell'organico del personale amministrativi - ha detto la presidente - critica la situazione nelle cancellerie".

Una situazione che poi si riflette anche sui tempi dei processi.

Quasi quintuplicate (dalle 30 del 2017 alle 142 dello scorso anno) le cause per la lunga durata dei giudizi.