Fico: cercare la verità su Regeni, sarò alla fiaccolata a Fiumicello

"25 gennaio 2019...oggi e sempre, il giallo! Non molliamo, caro Giulio. Truth for Giulio Regeni", scrive sul suo profilo Facebook la mamma di Giulio Regeni, Paola Deffendi, nel terzo anniversario dalla sparizione del ricercatore di Fiumicello al Cairo.



In una foto, allegata al post, l'immagine di alcuni fiori gialli in un giardino imbiancato dalla neve. Al centro un cartello dello stesso colore con la scritta "Verità per Giulio".



"Sono passati tre anni. E noi non dobbiamo smettere di chiedere con forza ogni giorno #veritàperGiulioRegeni. Ed è per questo che sarò nel pomeriggio alla fiaccolata di fiumicello". Lo scrive su twitter il presidente della Camera Roberto Fico.