Alto Adige, eletta giunta Svp-Lega

(ANSA) - BOLZANO, 25 GEN - A tre mesi esatti dalle elezioni provinciali è stata eletta la nuova giunta altoatesina Svp-Lega.

Il consiglio provinciale ha approvato con 18 sì e 16 no la squadra di governo presentata dal governatore Arno Kompatscher.

Gli assessori sono, oltre al presidente Kompatscher, i tre vice, uno per ogni gruppo linguistico, Giuliano Vettorato (Lega), Arnold Schuler e Daniel Alfreider (entrambi Svp). L'esecutivo è, inoltre, composto dai rappresentanti Svp Philipp Achammer, Waltraud Deeg, Maria Hochgruber Kuenzer e Thomas Widmann mentre per la Lega c'è anche Massimo Bessone.

In Alto Adige, dove non è prevista l'elezione diretta del governatore, il presidente è stato eletto la scorsa settimana dall'aula, mentre oggi è avvenuto il via libera alla squadra Kompatscher bis.