Sardegna,sette gli aspiranti governatori

(ANSA) - CAGLIARI, 24 GEN - Nessun colpo di scena. Tutti e sette i candidati alla carica di governatore nelle prossime elezioni regionali del 24 febbraio hanno presentato, entro il termine a mezzogiorno, la propria candidatura all'ufficio centrale circoscrizionale della Corte d'Appello di Cagliari.

Nelle prossime ore i magistrati di riuniranno per esaminare i documenti allegati (tra i quali quello per il collegamento con le 24 liste) e lunedì sono fissati i sorteggi: quello per la posizione sulla scheda dei candidati governatori e quelli legati alla successione dei partiti di ciascuna coalizione per ogni circoscrizione.

La prima candidatura formalizzata è stata quella di Francesco Desogus (M5S), mentre l'ultima è stata quella di Mauro Pili (Sardi Liberi). Confermati anche Christian Solinas (centrodestra), Massimo Zedda (centrosinistra), Paolo Maninchedda, del Partito dei Sardi, Andrea Murgia (Autodeterminatzione), Vindice Lecis (Sinistra Sarda).