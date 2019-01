Regeni, Fico: solidarietà Parlamenti Ue

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "E' di fondamentale importanza potere contare su concreti gesti di solidarietà da parte dei rappresentanti dei Parlamenti degli altri paesi membri dell'Unione europea". E' il passaggio principale della lettera che il Presidente della Camera, Roberto Fico, ha inviato ai presidenti dei Parlamenti Ue sul caso Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso in Egitto tre anni fa. "Le sarei pertanto molto grato - aggiunge Fico - per ogni tipo di iniziativa che riterrà di adottare, nell'ambito delle competenze e delle procedure dell'Assemblea da Lei presieduta, per contribuire al percorso di ricerca della verità e giustizia per Giulio Regeni".