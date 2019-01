Mattarella,democrazia con rispetto Carta

(ANSA) - GENOVA, 23 GEN - "La democrazia si difende se resta se stessa e non rinuncia ai propri valori scolpiti nella Costituzione". L'ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la commemorazione per Guido Rossa, il sindacalista ucciso 40 anni fa dalle Brigate rosse, in corso a Genova.