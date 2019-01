Casellati, antisemitismo va respinto

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "L'antisemitismo è un mostro che si nutre di pregiudizi velenosi e di falsificazioni presentate come verità. Va respinto sempre e comunque". Lo dice il presidente del Senato Elisabetta Casellati, in occasione della proiezione in anteprima a Palazzo Madama del docufilm sulle leggi razziali "Figli del destino" che sarà trasmesso stasera da Rai1. "L'opera dà la possibilità di approfondire una delle più gravi e inaccettabili tragedie della storia dell' umanità, la Shoah.

Conoscere ciò che è successo è un imperativo morale che, soprattutto grazie alle testimonianze di chi ha patito il male, deve essere il principale insegnamento per tutti noi, non solo per le nuove generazioni", aggiunge Casellati. Poi conclude: "Libertà, democrazia e uguaglianza dei diritti sono valori che non possiamo mai dare per scontati. Costituiscono il lascito di chi ci ha preceduto, saranno l'eredità da consegnare alle future generazioni. E il sapere e la conoscenza sono tra gli antidoti più efficaci all'odio e all'intolleranza".