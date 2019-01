Per 5 anni niente cambio di scuola per maestri e prof

Maestri e professori, una volta di ruolo, non potranno cambiare scuola per i primi cinque anni. Un emendamento dei relatori al dl Semplificazioni estende "al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione", e quindi vale anche per la scuola dell'infanzia, le misure attualmente in vigore per gli insegnanti delle superiori.

La proposta è stata depositata ma non è ancora stata approvata.

Tra le novità anche ritocchi per il reclutamento dei presidi e un compenso per chi presiede le commissioni di esame alle medie.