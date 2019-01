Tav: Gelmini, Di Battista re fake

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - "Di Battista re indiscusso delle fake news. Ieri sera a 'Che tempo che fa' sulla TAV ne ha inanellate a raffica. Ha detto che costa 20 miliardi, ma è falso. Ha spiegato che i lavori non sono cominciati, ma è falso. Così come il discorso sulle tangenti: se hanno fatto la meravigliosa legge che ha cancellato la corruzione di cosa si preoccupa? Non c'è solo la #Tav. Da Nord a Sud sono 27 le grandi opere congelate per motivi burocratici e soprattutto politici, un Paese-cantiere a cielo aperto con oltre 25 miliardi di investimenti bloccati. La verità è che proprio non ce la fanno a dire sì alle infrastrutture, al lavoro, alla crescita, allo sviluppo. Proprio non ce la fanno a dire sì al futuro. Ma un Paese che non cresce, muore". Lo afferma Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia.