Conte,aiutare Africa interesse Italia-Ue

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - "C'è da parte del nostro governo una insistita attenzione verso la regione del corno d'Africa che si completa anche con l'attenzione verso altri Paesi di importanza strategica per l'interesse dell'Italia e dell'intera Ue. L' Italia non vuole agire da sola, ma incitare l'intera Ue a prestare attenzione allo sviluppo sociale ed economico alla regione del Corno d'Africa e degli altri paesi dell'Africa". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il primo ministro della Repubblica federale democratica di Etiopia, Abiy Ahmed Ali. "L'Etiopia riveste un ruolo molto importante - aggiunge il premier Conte - per la intensa pressione migratoria che subisce.

E' una sfida che condividiamo e siamo pronti ad affrontarla insieme. L'Etiopia ha un ruolo di stabilizzazione dell'intera regione del Corno d'Africa. E noi siamo protesi ad affrontare la stabilizzazione del continente africano: siamo pronti a intensificare la collaborazione anche su questo fronte".